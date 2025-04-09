Несанкционированную парковку перекрыли в Черноголовке

Пластиковые столбики по инициативе местных жителей установили в городском округе Черноголовка на Береговой улице у дома № 16. Эта мера направлена на решение проблемы несанкционированной парковки, которая ранее мешала пешеходам и ограничивала доступ к зданиям.

Жители соседних домов неоднократно жаловались по поводу того, что водители оставляли свои автомобили в неположенных местах. Это создавало значительные неудобства для пешеходов, особенно для тех, кто проходил мимо.

В результате проведенных работ было установлено 18 пластиковых столбиков, которые отгородили от проезжей части три крыльца, обеспечив тем самым безопасный проход для пешеходов. Эта инициатива стала важным шагом к улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня безопасности в районе.

Ранее в Черноголовке были предприняты другие меры по улучшению безопасности пешеходов. Например, в октябре 2024 года на улице Лесной в районе детских садов «Лада» и «Радуга» были установлены 13 искусственных дорожных неровностей для замедления движения транспорта и повышения видимости пешеходов.