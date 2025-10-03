Неполадки с освещением устранили еще в 1,5 тысячи подъездов Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Московской области в сентябре коммунальные службы отремонтировали системы освещения более чем в 1,5 тысячи подъездах и входных группах многоквартирных домов. Работы провели в соответствии с обращениями жителей на горячую линию Единой диспетчерской службы.

Ремонт включал замену перегоревших ламп, восстановление проводки, починку и замену светильников. В случае необходимости специалисты устанавливали новые выключатели и силовые кабели.

За освещение в местах общего пользования ответственность несет управляющая организация. Все работы проводят под строгим контролем сотрудников Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора региона.

Если в подъезде нет света, жители могут сообщить о проблеме напрямую в управляющую компанию или оставить заявку через портал Единой диспетчерской службы. Организация обязана отреагировать и устранить неполадки.