Неполадки с освещением устранили более чем в 730 подъездах Подмосковья

В прошлом месяце коммунальщики исправили проблемы с освещением в более чем 730 подъездах и входных группах домов Подмосковья. Жильцам поспешили напомнить, что за свет отвечают управляющие компании.
Жители Московской области оставляли заявки на замену ламп в единую диспетчерскую службу, а контролировали исполнение инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В ведомстве напомнили, если вы обнаружили, что лампа в подъезде не горит — следует обратиться в свою управляющую организацию.
Исправить проблему обязаны в течение недели после получения заявки. Если обращение не приняли, следует сообщить о неполадке в территориальный отдел министерства.
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