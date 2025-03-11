Неполадки с освещением устранили более чем в 730 подъездах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В прошлом месяце коммунальщики исправили проблемы с освещением в более чем 730 подъездах и входных группах домов Подмосковья. Жильцам поспешили напомнить, что за свет отвечают управляющие компании.

Жители Московской области оставляли заявки на замену ламп в единую диспетчерскую службу, а контролировали исполнение инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В ведомстве напомнили, если вы обнаружили, что лампа в подъезде не горит — следует обратиться в свою управляющую организацию.

Исправить проблему обязаны в течение недели после получения заявки. Если обращение не приняли, следует сообщить о неполадке в территориальный отдел министерства.