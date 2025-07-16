Неполадки с освещением устранили более чем в 500 подъездах Подмосковья

За июнь подмосковные коммунальщики восстановили освещение в 500 подъездах и входных группах жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий региона.

Рабочие заменили лампочки, отремонтировали проводку и привели в порядок сами осветительные приборы, а где было нужно установили новые выключатели и силовые кабели.

В ведомстве напомнили, что за освещение в подъездах отвечают управляющие компании и при проблемах такого рода нужно обращаться к ним. Сделать это можно напрямую или через портал Единой диспетчерской службы МО. Обслуживающая организация должна принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.