Неполадки с освещением устранили более чем в 500 подъездах Подмосковья

За июнь подмосковные коммунальщики восстановили освещение в 500 подъездах и входных группах жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий региона.
Рабочие заменили лампочки, отремонтировали проводку и привели в порядок сами осветительные приборы, а где было нужно установили новые выключатели и силовые кабели.
В ведомстве напомнили, что за освещение в подъездах отвечают управляющие компании и при проблемах такого рода нужно обращаться к ним. Сделать это можно напрямую иличерез портал Единой диспетчерской службы МО. Обслуживающая организация должна принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.
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