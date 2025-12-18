Непецинскую библиотеку открыли после ремонта в Коломне
В селе Непецино городского округа Коломна обновили библиотеку. После ремонта интерьер заиграл новыми красками.
Светлые тона и продуманная планировка создали ощущение простора, но главное — у помещения появилось свое «лицо» благодаря тематическому оформлению, которое придает пространству неповторимый шарм и выделяет его среди других.
Заведующая библиотекой Мария Озерцовская рассказала, что дизайн пространства был разработан специалистами согласно проекту библиотек Коломны «Возвращение домой. Мячковский лук», который стал победителем грантового конкурса от президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. Проект был призван привлечь внимание к символу края -Мячковскому луку, к истории села, к аграрным профессиям.
В обновленной библиотеке появились комфортные рабочие зоны, уютные уголки для отдыха, игр и чтения. Ключевым элементом интерьера стали панно работы иллюстратора Марии Кулагиной. Они не просто гармонично дополнили пространство, но и задали ему настроение. Яркие, современные, наполненные смыслом, они привлекают внимание и делают интерьер по‑настоящему запоминающимся.
Жители села помнят: их край издавна славился луком. Сорт, вошедший в историю как «Мячковский 300», был известен не только в России, он удостоен высших наград на международных выставках. Чтобы сохранить эту память и передать ее потомкам, в библиотеке решили создать специальный выставочный отдел, посвященный этому знаковому местному продукту.
Сотрудники библиотеки планируют работать в гибридном формате, устраивая для юных посетителей и их семей познавательные экскурсии с демонстрацией несложных научных опытов. Также предполагается в будущем установка гидропонной системы. А в основном зале совсем скоро поставят большой стол для занятий с детьми и два комфортных кресла для спикеров.