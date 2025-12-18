Непецинскую библиотеку открыли после ремонта в Коломне

Светлые тона и продуманная планировка создали ощущение простора, но главное — у помещения появилось свое «лицо» благодаря тематическому оформлению, которое придает пространству неповторимый шарм и выделяет его среди других.

Заведующая библиотекой Мария Озерцовская рассказала, что дизайн пространства был разработан специалистами согласно проекту библиотек Коломны «Возвращение домой. Мячковский лук», который стал победителем грантового конкурса от президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. Проект был призван привлечь внимание к символу края -Мячковскому луку, к истории села, к аграрным профессиям.