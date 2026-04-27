Неожиданный снегопад в Истре повалил деревья

В конце апреля в городском округе Истра выпал снег. Несмотря на это, передвижение пешеходов и автомобилей не было нарушено — осадки быстро таяли.

Однако снегопад стал испытанием для местной флоры. За день в разных районах упало пять деревьев. Среди них — Дедовск, Павловская Слобода и деревня Покровское.

Сигналы о происшествиях поступали как через диспетчерскую службу, так и из чатов жителей. Информацию о каждом поваленном дереве оперативно передавали эксплуатационным службам. Работники быстро прибыли на место, распилили деревья и расчистили проезжую часть.

По словам начальника службы главного инженера МБУ «ЖКУ» Евгения Геранина, все упавшие деревья были здоровыми и не находились в аварийном состоянии. Они не были надломлены, а, напротив, уже начали набирать сок и цвести.

Ситуация находится на контроле у МБУ «ЖКУ». В готовности — около 60 человек, которые в любое время суток готовы приступить к новым задачам.

Проблемы с электричеством возникли в восьми населенных пунктах: Шишаиха, Чаново, Марково-Курсаково, Никитское, Граворново, Савельево, Зыково и Леоново. Однако все неудобства были оперативно устранены.