Неонатальный скрининг провели для четырех тысяч детей в Видном в 2024 году

С начала 2024 года неонатальный скрининг провели для 4406 детей в Ленинском округе. Обследование помогает выявить наследственные генетические заболевания на ранних стадиях.

Неонатальный скрининг по-другому называют «пяточным тестом». Его проводят для малышей, которые только появились на свет.

«Расширенный скрининг берется из пяточки малыша на вторые сутки жизни. Результат нигде искать не нужно. Данные обрабатываются и остаются в базе МОНИКИ. Если в анализе что-то находят или результат недостоверный — с мамой ребенка связываются по телефону, который указан на бланке», — рассказала медсестра отделения новорожденных Юлия Шишлова.

Обследование позволяет проследить состояние здоровье ребенка и обеспечить качественное наблюдение с первого года жизни.

«К неонатальному скринингу отношусь положительно. Считаю, что делать его необходимо. В Видновском перинатальном центре у медсестер замечательные ручки, сынок ничего не почувствовал, даже бровью не повел. Больше я волновалась», — сказала мама новорожденного Анастасия Яценюк.

Отметим, неонатальный скрининг провели для более 50 тысяч новорожденных в Подмосковье в этом году.

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