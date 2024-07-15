Неонатальный скрининг провели для 34 тысяч детей в Подмосковье с января

Обследование новорожденных, которое выполняется в первые дни жизни ребенка, позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. С начала года неонатальный скрининг в Подмосковье провели для 34 тысяч четей.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что скрининг позволяет выявить 36 генетических заболеваний. При помощи диагностики находят детей из группы риска, за которыми устанавливают наблюдение. При необходимости врачи сразу назначают лечение.

С начала года в Подмосковье обследовали более 34 тысяч детей. Для анализа делают забор крови из пятки новорожденного.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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