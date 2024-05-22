Неонатальный скрининг провели для 22 тысяч детей в Подмосковье с января

Все новорожденные в Подмосковье проходят неонатальный скрининг. Он позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. С начала года обследование прошли более 22,5 тысячи детей.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний. Исследование проводят путем забора крови из пятки.

«Благодаря скринингу, специалисты могут своевременно выявить детей из группы риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала года обследованы более 22,5 тысячи детей», — сказал он.

Неонатальный скрининг помог выявить 41 случай генетических заболеваний у детей с начала года.

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