Неонатальный скрининг помог выявить 37 патологий у детей в Подмосковье с января

Более 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года. В 37 случаях врачи подтвердили генетические нарушения, всех маленьких пациентов оперативно взяли под наблюдение.

Неонатальный скрининг включает исследование на 38 генетических заболеваний, включая нарушение обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и другие.

«Неонатальный скрининг — основной метод раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных. Благодаря этому исследованию врачи получают возможность своевременно диагностировать патологии и незамедлительно начинать диспансерное наблюдение и лечение», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонений с родителями связывается специалист, чтобы разъяснить дальнейшие действия.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.