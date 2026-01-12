Необычный рождественский спектакль показали в Чехове

В Чеховском муниципальном округе прошел необычный детский спектакль. Постановка объединила русскую народную сказку «Морозко» с историей Рождества Христова.

Музыкальную пьесу представили участники театральной студии «Апостол» при Иоанно-Предтеченском храме. К ним присоединились детские творческие коллективы из учреждений культуры Чеховского округа. Премьера состоялась 11 января во Дворце культуры «Дружба».

Среди зрителей были воспитанники местных воскресных школ, а также дети военнослужащих. Юных актеров и гостей приветствовал благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий.

«Важно, чтобы дети через знакомые образы сказки прикоснулись к вечным евангельским истинам», — отметил он.

После спектакля всех гостей ждали сладкие подарки.