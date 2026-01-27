Необычную акцию по пожарной безопасности провели в Дмитрове

Мероприятие «Огнетушитель на коньках» превратило главный городской каток в площадку для профилактики. Пожарные и спасатели общались с горожанами прямо на льду.

Акция, направленная на предупреждение зимних пожаров, прошла 24 января. В ней участвовали сотрудники пожарно-спасательной части, спасатели муниципального отряда «Дмитровспас», специалисты надзорных органов, диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы и студенты Дмитровского техникума.

В ходе совместного катания организаторы акции раздавали памятки, отвечали на вопросы горожан и фотографировались со всеми желающими. Особое внимание, особенно у детей, привлекла пожарная машина, размещенная у катка.

Проведение таких мероприятий зимой особенно важно, так как в этот период из-за активного использования печей и обогревателей резко возрастает число возгораний в частном секторе. Специалисты напомнили жителям ключевые правила: не перегружать отопительные приборы, контролировать состояние электропроводки и хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте.

Депутат Совета депутатов округа Сергей Горшенев отметил ценность личного общения и профилактики, основанной на доверии. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что подобные акции помогают говорить о серьезных вещах простым языком, и особо выделил важность участия будущих пожарных — студентов техникума.

Акция «Огнетушитель на коньки» наглядно показала, как важные вопросы безопасности можно обсуждать с жителями доступно и интересно.