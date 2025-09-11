Необычная свадьба прошла в главном доме усадьбы Кривякино в Воскресенске

Разведенные год назад Сергей и Елена Беловы решили вновь вступить в брак 10 сентября. Церемония бракосочетания прошла в недавно отреставрированном главном доме усадьбы Кривякино.

Молодожены выбрали главную достопримечательность Воскресенска, чтобы дать второй шанс своим отношениям в стенах, обретших новую жизнь. Торжественную регистрацию провели сотрудники Воскресенского отдела ЗАГС. Супруги обменялись клятвами верности и впервые надели друг на друга обручальные кольца.

«Мы хотели что-то торжественное, чтобы было красиво и запомнилось на всю жизнь. Это историческое, красивое место», — поделилась Елена Белова.

Преобразившийся после реставрации главный дом усадьбы Кривякино стал уникальной площадкой для проведения особенных мероприятий. Специалисты по историческим фрагментам восстановили оригинальный цвет стен, изразцовое оформление печей конца XIX века и элементы лепного декора.