Ненужную технику сдадут на переработку в Серебряных Прудах

Жители и предприятия округа получили возможность внести свой вклад в сохранение природы региона. Впервые в истории муниципалитета здесь пройдет масштабный централизованный сбор отработанной электроники для ее последующей профессиональной переработки.

Это стало возможным благодаря вступлению округа в ряды участников флагманской программы «Школа утилизации: электроника». В 2026 году знаковая для Московской области инициатива отмечает свой первый серьезный юбилей — 10 лет реализации. Как подчеркнули в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, главная миссия программы заключается не просто в механическом сборе лома, а в формировании экологического сознания и создании цивилизованной инфраструктуры.

Список принимаемых устройств широк и охватывает практически все, что работает от сети или батареек: цифровая техника, гаджеты, бытовое оборудование и прочее.

Вся собранная техника в Серебряных Прудах не попадет на обычный полигон. Ее направят на заводы, где оборудование разберут на фракции: пластик, стекло, черные и цветные металлы. Эти материалы пройдут очистку и станут сырьем для производства новых товаров. Даты проведения: 12 и 13 марта 2026 года.