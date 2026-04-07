Немецкая овчарка Шерлок пресекает контрабанду в Домодедове

В аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова уже более двух лет успешно служит четвероногий таможенник — немецкая овчарка по кличке Шерлок. За время своей службы пес помог выявить множество случаев контрабанды, работая в паре с кинологом Богданом Хапко.

График работы у Шерлока — сутки через трое. Рабочий день начинается рано утром с ухода за животным. Как отмечает кинолог, это важная часть службы: собаке необходимы внимание, забота и правильная подготовка к работе. После утренних процедур команда отправляется на таможенный пост, где проверяет багаж и пассажиров.

Служебные собаки проходят строгий отбор, и подготовка в питомниках занимает около девяти месяцев. Только одна из десяти собак успешно проходит все испытания. Важна не только порода, но и характер: будущие «сотрудники» должны быть выносливыми, не бояться шума и безукоризненно слушаться команды.

Когда Шерлок чувствует подозрительный запах, он замирает и подает сигнал кинологу. После этого специалисты проводят детальную проверку. За хорошую работу пес получает любимую игрушку или лакомство.

Помимо службы в аэропорту, Шерлок и его напарник выезжают в командировки — участвуют в выездных оперативно-разыскных мероприятиях.