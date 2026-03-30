Андрей Воробьев: еще более 2 тысяч МКД капитально отремонтируют в Подмосковье

Подмосковье лидирует в России по количеству многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта. Почти 20 тысяч зданий обновили с 2014 года. В этом году обновят еще более дух тысяч МКД, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего с 2014 года жилищные условия улучшились для трех миллионов человек. В многоквартирных домах обновляют коммуникации, кровлю, газовое оборудование, лифты и многое другое.

За ближайшие три года в Подмосковье капитально отремонтируют более пяти тысяч домов, из них 2038 — в этом году. Самый заметный объем работ запланировали в Балашихе, Люберцах, Лобне, Химках и Красногорске.

«Время терять нам нельзя. Укреплять фундаменты, перекладывать сети. Фасадные, кровельные работы — все это требует очень четкой и регулярной динамики и контроля», — отметил Воробьев.

Губернатор призвал завершить все работы в декабре и постоянно информировать жителей о статусе ремонта.