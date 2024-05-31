Нелли Голубкова из Химок выиграла бронзу на фестивале конного искусства

Фестиваль прошел в Центре национальный конных традиций на ВДНХ в Москве. Состязания длились несколько дней. Участниками стали спортсмены из клубов Москвы и Подмосковья, а также Татарстана, Удмуртии, Ярославской, Ленинградской, Владимирской, Костромской областей и других регионов.

«Химчане регулярно радуют нас своими достижениями. Искреннее поздравляю юную спортсменку с заслуженной наградой и желаю достижения новых высот», — отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Ранее воспитанники спортивной школы «Пони-спорт» приняли участие в кубке «Открытие», а также в муниципальных соревнованиях по конному троеборью. По итогам состязаний всадники заняли все три призовых места.

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