Нелли Голубкова из Химок выиграла бронзу на фестивале конного искусства

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Воспитанница спортивной школы «Пони-спорт» Нелли Голубкова представила городской округ Химки на VIII открытом московском фестивале конного искусства. Спортсменка заняла 3-е место.

Фестиваль прошел в Центре национальный конных традиций на ВДНХ в Москве. Состязания длились несколько дней. Участниками стали спортсмены из клубов Москвы и Подмосковья, а также Татарстана, Удмуртии, Ярославской, Ленинградской, Владимирской, Костромской областей и других регионов.

«Химчане регулярно радуют нас своими достижениями. Искреннее поздравляю юную спортсменку с заслуженной наградой и желаю достижения новых высот», — отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Ранее воспитанники спортивной школы «Пони-спорт» приняли участие в кубке «Открытие», а также в муниципальных соревнованиях по конному троеборью. По итогам состязаний всадники заняли все три призовых места.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса»

«Отогрели». Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока — о состоянии ребенка

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте