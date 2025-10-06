Неликвидную древесину убрали в деревне Дядькино Богородского округа

Работы выполнили на территории Ямкинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в квартале 41. Санитарно-оздоровительное мероприятие провели на площади 17,4 гектара.

Работы по уборке неликвидной древесины выполнены согласно государственному заданию. «Неликвид сложен в пленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — отметила старший участковый лесничий Ямкинского участкового лесничества Татьяна Бекулова.

Проведение подобных санитарно-оздоровительных мероприятий снижает риск распространения вредителей и болезней, помогает поддерживать экологическое равновесие в лесах. Также данные меры направлены на улучшение экологического состояния лесов и снижение пожарной опасности.

Работы проводятся по итогам специальных лесопатологических обследований, которые выявляют участки, нуждающиеся в уходе. Сотрудники Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» стремятся создать безопасные и комфортные условия для всех, кто посещает подмосковные леса.