Неликвидную древесину убрали рядом со Старой Купавной Богородского округа

Рядом со Старой Купавной провели работы по уборке неликвидной древесины. А именно на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала «Мособллес» уже начались работы по отводу лесного участка на площади 14 гектаров.

Перед уборкой провели необходимые подготовительные мероприятия на данном лесном участке.

«Погибшие, гнилые деревья и их сучья сложили в поленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — пояснил старший участковый лесничий Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала «Мособллес» Владимир Краснов.

Работы регулярно проводятся по итогам специальных лесопатологических обследований, которые выявляют участки, нуждающиеся в уходе. Такие санитарно-оздоровительные мероприятия снижают риск распространения вредителей и болезней, помогают поддерживать экологическое равновесие в лесах. Также данные меры направлены на улучшение экологического состояния лесов и снижение пожарной опасности.