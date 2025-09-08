Неликвидную древесину уберут в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском филиале Государственного автономного учреждения Московской Области «Мособллес» развернута активная деятельность, направленная на поддержание надлежащего санитарного состояния лесного фонда. В рамках этой работы в Северном участковом лесничестве, а именно в квартале 97, расположенном вдоль трассы Горьковского шоссе, организована масштабная уборка неликвидной древесины на площади в 4,2 гектара.

Данные санитарно-оздоровительные мероприятия имеют стратегическую цель — повышение устойчивости лесных насаждений к различным неблагоприятным факторам, как природным, так и биологическим. Это включает в себя защиту от экстремальных погодных явлений, вредителей леса и различных болезней, которые могут нанести ущерб лесному массиву. Также, по словам специалистов, своевременная уборка неликвидной древесины является эффективной мерой по предотвращению распространения вредоносных организмов и болезней.

Специалисты подчеркивают, что уборка неликвида не только улучшает общее санитарное состояние леса, но и снижает риск возникновения лесных пожаров, особенно в периоды повышенной пожарной опасности.