Неликвидную древесину уберут в Ямкинском лесничестве в Богородском округе

На территории Ямкинского участкового лесничества Ногинского филиала «Мособллеса» в Богородском округе началась работа по вывозу ненужной древесины. Уборка проходит в районе 32-го километра трассы А-107 и охватывает участки вдоль дороги и рядом с населенными пунктами.

Специалисты отметили, что одной из главных задач проведения этих мероприятий является предотвращение лесных пожаров, особенно в условиях аномально высоких температурных показателей. Кроме того, работы направлены на борьбу с вредителями, что поможет сохранить здоровье лесных насаждений.

Эти мероприятия способствуют улучшению санитарного состояния леса и повышают безопасность для местных жителей и окружающей инфраструктуры. Чистота и здоровье лесных массивов важны не только для экосистемы, но и для комфортного проживания населения.

«Работы ведутся на площади 0,2 гектара. Сейчас очищена половина лесного участка», — уточнила старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Бекулова.