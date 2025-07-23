Неликвидную древесину уберут на более чем 90 гектарах в Серпухове

В рамках текущих работ в Серпухове проводится раскряжевка и сбор частей стволов и веток погибших деревьев, которые укладываются в поленницы для последующего разложения. Эти меры направлены на предотвращение распространения вредителей и возникновения пожаров, а также на обеспечение безопасности отдыхающих.

В этом году планируется убрать неликвидную древесину на площади более 94 гектаров. В зону работ вошли следующие участки: Занарское лесничество рядом с поселком Оболенск вдоль трассы А-108, деревня Тверитино, садовые некоммерческие товарищества «Ветеран» и «Технол», Заокское лесничество возле поселка Заокского, Серпуховское сельское лесничество около поселка Оболенск, а также Отрадинское лесничество имени Н. В. Ветчинина у дороги Данки — Игумново.

«В настоящий момент выполнено почти 40% от запланированного объема. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения состояния лесных насаждений, предотвращения возникновения очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных заболеваний», — отметил заместитель директора филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Сергей Агеев.