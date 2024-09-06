Нелегальный хостел обнаружили в помещении под склад в Богородском округе

Муниципальные земельные инспекторы из Богородского городского округа обнаружили незаконно работающий хостел на территории, предназначенной для складских помещений. Обнаружить нелегальную гостиницу в поселке Затишье на территории технопарка Успенский им удалось во время выездного обследования.

Собственник хостела получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, однако нарушения не устранил. После обращения в суд вид разрешенного использования земли изменили на «гостиничное обслуживание».

В Министерстве имущественных отношений Московской области напомнили, что жители региона также могут фиксировать нарушения по нецелевому использованию земельных участков с помощью сервиса «Народный инспектор» в приложении «Добродел».

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