Нелегальных перевозчиков отходов отштрафовали еще в 3 округах Подмосковья

Минэкологии Подмосковья привлекло к административной ответственности нарушителей экологического законодательства в трех муниципальных округах региона. Постановления о назначении наказаний вынесли по итогам проверок фактов незаконной перевозки строительных отходов.

В Дмитрове инспекторы задержали водителя самосвала, который перевозил строительный мусор без необходимых разрешительных документов и электронного талона. Аналогичные нарушения выявили в деревне Коргашино городского округа Мытищи и деревне Веденское Пушкинского округа.

«Все нарушители оштрафованы», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее административные наказания получили водители, пытавшиеся сбросить строительные отходы в деревне Мотяково Люберецкого округа, поселке Шатурторф округа Шатура и в районе СНТ «Строитель-2» в Щелкове.

Мероприятия по выявлению и пресечению незаконной перевозки и сброса строительных отходов в Подмосковье продолжаются.