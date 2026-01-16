Некоторые улицы перекроют для уборки снега в Балашихе

Во избежание неудобств и для обеспечения безопасности жителей в Балашихе будут введены временные изменения в схемы движения общественного транспорта и автомобилей в связи с проведением снегоуборочных работ. Ограничения будут действовать до 18 января.

На улице Демин Луг будет организовано временное прекращение движения автотранспорта для эффективной уборки проезжей части от снега. В случае выявления транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения РФ, будет выполнена эвакуация, поэтому владельцам рекомендуется оставлять автомобили только в местах, предусмотренных ПДД.

По 18 января будут временно закрыты остановочные пункты «улица Граничная, 38» и «улица Граничная, 28», расположенные на Железнодорожном проезде. В схемы движения маршрутов № 12 и № 36к будут внесены изменения, посадка и высадка пассажиров этих маршрутов на период работ будет осуществляться с остановочных пунктов «микрорайон Ольгино» и «улица Граничная, 38» на улицу Граничная.

Жителям рекомендуется планировать поездки заранее, учитывать возможные задержки и следить за официальными сообщениями администрации и перевозчиков.