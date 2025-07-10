Некоммерческим организациям Одинцова напомнили о размещении уставов на спецпортале

С января 2025 года некоммерческие организации обязаны размещать действующие редакции своих уставов через личные кабинеты на новом информационном портале Министерства юстиции России. Здесь организован доступ к личным кабинетам всех некоммерческих организаций Одинцовского городского округа.

Портал предусматривает подачу отчета о деятельности некоммерческих организаций в электронном виде путем заполнения электронной формы в личных кабинетах организаций. В настоящее время на сайте созданы личные кабинеты для всех зарегистрированных организаций, сведения о которых внесены в ведомственный реестр Минюста России.

Вход в кабинет осуществляется с помощью учетной записи некоммерческой организации на портале государственных услуг. Инструкция по порядку входа в личный кабинет размещена на главной странице портала. Инструкция по порядку использования личного кабинета доступна непосредственно в личном кабинете каждой организации в разделе «Информация».