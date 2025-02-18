Нейросеть выявила 2 тысячи случаев парковки у мусорных баков в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Нейросеть при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» зафиксировала более 2,3 тысячи случаев парковки на контейнерных площадках в Подмосковье. Оставленные возле баков машины мешают мусоровозам и нарушают график вывоза отходов.

В Мингосуправления Московской области уточнили, что каждый день искусственный интеллект анализирует записи с камер, определяет номера автомобилей, припаркованных возле баков, а затем инициирует проверку.

Если нарушение подтверждается, то в отношении владельца машины составляют протокол об административном нарушении.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте