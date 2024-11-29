Нейросеть выявила 100 случаев неправильной парковки в Подмосковье в ноябре

Нейросеть выявила порядка 100 случаев неправильной парковки у контейнерных площадок Подмосковья в ноябре. Нарушителем грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, нарушения правил парковки обнаружили с помощью камер системы «Безопасный регион». Этих случаев оказалось на 30 больше по сравнению с предыдущим месяцем.
«Приняли решение усилить и работу инспекторского состава в этой части, так как вступаем в зимний период и необходимо обеспечить бесперебойную работу по вывозу отходов», — пояснил Мурашов.
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