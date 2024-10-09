Нейросеть помогла выявить свыше 2 тысяч неочищенных урн в Подмосковье в сентябре

Искусственный интеллект помог выявить 2,2 тысячи неочищенных урн в Подмосковье в сентябре. Это в два раза больше, чем в августе.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, инспекторы следят за чистотой общественных пространств как лично, так и удаленно при помощи камер системы «Безопасный регион». В сентябре нейросети помогли обнаружить 2,2 тысячи неочищенных урн. Информацию об этом направили ответственным организациям.

Больше всего нарушений выявили в Красногорске, Одинцове, Балашихе и Ленинском округе.

При задержке устранения выявленных нарушений, ответственным компаниям грозит административная ответственность.

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