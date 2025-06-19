Нейросеть помогла выявить более 300 безнадзорных животных в Подмосковье

Искусственный интеллект помог выявить более 300 безнадзорных животных и 27 собачьих стай. Технология анализирует данные с 9,7 тысячи камер наблюдения в реальном времени.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, нейросеть определяет бродячих собак с точностью 96%, фиксируя время, место и количество животных. Данные автоматически передаются в профильные службы для оперативного реагирования, после чего специалисты отправляются в подсвеченные точки с проверками.
Ознакомиться с работой системы можно на портале «Цифровой регион». Технология продолжает совершенствоваться для повышения эффективности контроля за безнадзорными животными в Московской области.
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