Нейросеть помогла выявить 400 случаев использования телефона за рулем в Подмосковье

Камеры с искусственным интеллектом помогли выявить 430 случаев использования телефона за рулем в Подмосковье. Функцию распознавания этого нарушения внедрили весной этого года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Функцией распознавания использования телефона за рулем оснастили 31 комплекс фотовидеофиксации в Подмосковье. При выявлении нарушений штрафы в размере 1,5 тысячи рублей автоматически формируются и направляются собственникам авто.

«Вероятность возникновения ДТП по причине невнимательности и отвлечения водителей на телефон очень высока. Чтобы снизить этот риск, мы внедряем функцию распознавания телефона за рулем — на данный вид нарушения в Подмосковье работает 31 комплекс фотовидеофиксации», — рассказал министр транспорта Московской области Марат Сибатулин.

Кроме того, с начала года в регионе вынесли более 394 тысяч постановлений за непристегнутые ремни на водителе и 6,7 тысячи — на пассажирах. Это нарушение распознают около 300 дорожных камер.

Всего в Подмосковье свыше 1,8 тысячи комплексов фотовидеофиксации.