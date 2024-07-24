Нейросеть начали использовать для контроля питания в 133 соцучреждениях Подмосковья

Фото: Медиасток.рф

Искусственный интеллект помог устранить тысячу нарушений при организации питания в социальных центрах Подмосковья за месяц. Это позволяет автоматизировать контроль и снизить затраты на ручную проверку, рассказала глава Мингосуправления региона Надежды Куртяник.

Нейросеть следит за качеством питания в семейных и реабилитационных центрах, а также в других соцучреждениях.

«Например, нейросеть одновременно следит за питанием в 133 соцучреждениях Подмосковья. Она умеет распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и сразу замечает, если что-то не соответствует утвержденному меню», — рассказала Куртяник.

Ответственный сотрудник учреждения ежедневно фотографирует подносы с едой и загружает их в приложение «Проверки Подмосковья», где их анализирует нейросеть. При выявлении нарушений, их подтверждает модератор и направляет данные для устранения.

Искусственный интеллект также помогает следить за чистотой и порядком.

Узнать обо всех успешных практиках Подмосковья при использовании нейросетей можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

Синдром психического расстройства Трампа. Что не так со Стивеном Кингом

«Может быть и 100 метров». Подрывник московского авто мог находиться поблизости

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте