Нейропсихолог из Солнечногорска победила на региональном конкурсе

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «ИнваПрофи-2025» подвели в Московской области. В нем участвовали специалисты образовательных и реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью и ОВЗ.

Первое место в конкурсе заняла нейропсихолог и председатель психолого-педагогической комиссии КЦСОР «Химкинский» из Солнечногорска Зарина Чергинская.

Педагог помогает особенным детям и их родителям, добиваясь значительных результатов.

«Ее победа — это искренняя улыбка ребенка, который сделал первый шаг. Это слезы счастья мамы, увидевшей прогресс. Это настоящее чудо, которое происходит здесь, в Солнечногорске, благодаря таким людям. Гордимся, что вы — часть нашей большой команды. Пусть ваш путь и дальше будет освещен успехом, вдохновением и благодарными глазами тех, кому вы помогаете», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Победители регионального этапа представят Московскую область на федеральном конкурсе «ИнваПрофи».