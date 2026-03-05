Студентов и разработчиков Подмосковья пригласили на нейромарафон

В рамках проекта «Первый кубок нейроконтента» пройдет нейромарафон. Регистрация на мероприятие открыта до 13 марта, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Принять участие в проекте могут дизайнеры, видеомейкеры, разработчики, копирайтеры, моушн-дизайнеры, студенты и независимые авторы в возрасте от 14 до 35 лет. Участники должны уметь работать с нейросетями, профильными программами и монтажом, а также иметь портфолио в медиасфере.

Во время марафона участникам предстоит создать короткий виральный ролик в условиях ограниченного времени. Это проверит их скорость, нестандартность мышления и мастерство работы с ИИ-инструментами.

Нейромарафон состоится в онлайн-формате 17–18 марта. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Проект «Первый кубок нейроконтента» — это инициатива Президентской платформы «Россия — страна возможностей», направленная на поддержку специалистов, создающих контент с использованием нейросетей для государственных и коммерческих структур.