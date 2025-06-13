Нейрохирург начал прием в сосудистом центре в Дубне

В неврологическом отделении сосудистого центра на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне пациенты могут получить консультацию нейрохирурга. В учреждении появился штатный сотрудник.

У пациентов, которые страдают эпилепсией, возникают ситуации, когда лекарства перестают действовать. В сосудистом центре в Дубне выполняют полную диагностику и на основании результатов назначают консультацию с нейрохирургом для корректировки лечения.

«При выявлении показаний к хирургическому вмешательству обеспечивается направление пациента в специализированные федеральные центры ФМБА России для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Такая система ведения пациентов позволяет своевременно определить оптимальный вариант лечения и повысить эффективность терапии при резистентных формах заболевания», — отметила Ольга Майшева, заведующая неврологическим отделением сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне.

В сосудистом центре в Дубне придерживаются мультидисциплинарного подхода к лечению. С пациентами работают клинические психологи, эпилептолог, логопед-афазиолог, инструкторы и врачи ЛФК. В учреждении лечат людей с неврологическими заболеваниями, а также после острого нарушения мозгового кровообращения.