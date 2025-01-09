Нейрохирург Екатерина Дубова пополнила штат больницы в Солнечногорске

Доктор Екатерина Дуброва окончила Астраханский государственный медицинский университет и прошла ординатуру на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Владимирского. Врач выбрала профессию еще в детстве: маленькую Екатерину вдохновил пример бабушки, которая трудилась врачом-кардиологом.

«Мне всегда казались очень интересными операции на мозге, именно поэтому я стала нейрохирургом. В Солнечногорской больнице мне понравилось отделение, оснащение нейрохирургической операционной. Я планирую развивать здесь малоинвазивные операции, эндоскопическую хирургию, на которой я специализируюсь», — отметила Екатерина Дуброва.

По словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Майи Моревой, высококвалифицированные специалисты поступают в учреждения округа, в том числе благодаря мерам поддержки.

«Я уверена, что пациенты по достоинству оценят профессионализм Екатерины. Ее компетенции и стремление внедрять передовые методики станут ценным вкладом для нашей больницы», — добавила она.

Напомним, что в Солнечногорске для медиков действуют различные меры поддержки: компенсация аренды жилья, оплата проезда до работы и обратно, социальные выплаты студентам. Кроме того, в 2024 году 15 специалистов получили безвозмездные земельные участки в округе по программе «Земля врачам».