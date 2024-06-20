Неисправные светофоры отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали еще семь неисправных светофоров за неделю. Поломки выявили в ходе обследования дорог.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели на улице Советская в Бронницах, улице Чкалова в Жуковском, Рязанском шоссе в поселке Жидино-1 в Люберцах, а также на Фряновском шоссе в селе Трубино под Щелковом, проспекте Пацаева в Долгопрудном и проспекте Королева в Королеве.

Вызывную кнопку также обновили на Заводской улице в поселке Старый Городок под Одинцовом.

«Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов, повышая риск возникновения аварии. Поэтому обследование объектов, влияющих на безопасность дорожного движения, дорожники проводят регулярно, а также оперативно приводят их в нормативное состояние», — отметили в ведомстве.

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