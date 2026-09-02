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    Нехватку парковочных мест обсудили в Химках

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

    В микрорайоне Подрезково лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук провел встречу с жителями дома № 9 на улице Игоря Жаринова. Главная тема обсуждения — нехватка парковочных мест и стихийная парковка во дворе.

    Горожане рассказали, что в вечернее время двор практически полностью заполнен автомобилями, из‑за чего часть машин приходится ставить на газонах и тротуарах. Такая ситуация создает неудобства для пешеходов, а особенно — для семей с детьми.

    «Вопрос нехватки парковок во дворах — один из самых частых в обращениях жителей. Будем искать решение, которое устроит всех», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

    Илья Матвейчук выслушал жителей и зафиксировал их предложения. По итогам встречи будет подготовлен и направлен запрос в профильные ведомства. Специалисты рассмотрят возможность расширения парковочного пространства — с учетом действующих норм благоустройства и интересов всех собственников жилья.

    Лидер общественной поддержки Химок Денис Беляев подчеркнул, что при поиске решения важно соблюдать баланс: учитывать потребности автовладельцев, но при этом сохранять зеленые зоны и обеспечивать безопасность пешеходных маршрутов.