Нехватку парковочных мест обсудили в Химках

В микрорайоне Подрезково лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук провел встречу с жителями дома № 9 на улице Игоря Жаринова. Главная тема обсуждения — нехватка парковочных мест и стихийная парковка во дворе.

Горожане рассказали, что в вечернее время двор практически полностью заполнен автомобилями, из‑за чего часть машин приходится ставить на газонах и тротуарах. Такая ситуация создает неудобства для пешеходов, а особенно — для семей с детьми.

«Вопрос нехватки парковок во дворах — один из самых частых в обращениях жителей. Будем искать решение, которое устроит всех», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Илья Матвейчук выслушал жителей и зафиксировал их предложения. По итогам встречи будет подготовлен и направлен запрос в профильные ведомства. Специалисты рассмотрят возможность расширения парковочного пространства — с учетом действующих норм благоустройства и интересов всех собственников жилья.

Лидер общественной поддержки Химок Денис Беляев подчеркнул, что при поиске решения важно соблюдать баланс: учитывать потребности автовладельцев, но при этом сохранять зеленые зоны и обеспечивать безопасность пешеходных маршрутов.