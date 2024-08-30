Нефтеналивной танкер весом 1500 тонн модернизируют в порту Коломны

Специалисты предприятия «Порт Коломна» обновят самый большой танкер СССР и России. Судно весом 1500 тонн поднимут на слип, который недавно модернизировали для крупных плавучих сооружений.

На предприятии «Порт Коломна» есть собственное судостроительное подразделение. Здесь выполняют полный комплекс работ по проектированию, строительству, ремонту и модернизации разных плавучих сооружений. Модернизируют здесь и нефтеналивной танкер класса «река-море» «Волгонефть-101».

«Этот гигант — самый массовый танкер в СССР и России, специально созданный для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Длина судна составляет 133 метра, а сухой вес — 1500 тонн. Это самое большое судно, которое мы когда-либо поднимали на слип», — отметили в пресс-службе предприятия.

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