Нефролог начал прием пациентов в поликлинике № 4 в Воскресенске

В поликлинике № 4 в Воскресенске ведет прием врач-нефролог. Жителям напомнили, что к специалисту можно записаться по системе «врач-врач» через терапевта.

Врач-нефролог Мария Харлашина принимает в поликлинике № 4, которая располагается в доме № 30 на Московской улице. Она работает в отделении по понедельникам и вторникам с 9:00 до 11:00.

Врач-нефролог специализируется на болезнях почек. Он лечит гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменную болезнь, поликистоз почек, почечную недостаточность. Пациентам напомнили, что нужно записаться к специалисту, если они обнаружили учащенное или болезненное мочеиспускание, появление отеков на лице в утренние часы, изменение цвета мочи, помутнение и неприятный запах, а также при оперативном вмешательстве на почки.

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