Недострой на улице Маяковского в Одинцове взял под контроль Александр Бастрыкин

Четырнадцатиэтажный дом № 19А на улице Маяковского в Одинцове официально сдали в эксплуатацию, несмотря на многочисленные грубые нарушения строительных и санитарных норм. Следственный комитет России возбудил против застройщика уголовное дело, которое взял под личный контроль председатель государственного органа Александр Бастрыкин.
В доме до сих пор отсутствуют лифты, электричество, водопровод и канализация. Жильцы уже более десяти лет ведут непрерывную борьбу за получение полноценного жилья. Они неоднократно обращались в различные инстанции и требовали устранения нарушений. В ответ на очередную жалобу Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против застройщика — компании «СтройИнвест», которая возвела объект.
Особенностью этого случая является то, что расследование ведут под личным контролем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сейчас ситуация вызывает широкий общественный резонанс, что говорит о необходимости повышения ответственности застройщиков и строгого контроля за соблюдением строительных стандартов.
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