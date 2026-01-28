Недостроенный ЖК «Ермолово» в Чехове снесут в 2026 году

Недостроенный жилой комплекс «Ермолово» в Чехове снесут. Работы на площадке уже начались, их завершат до конца года.

Как сообщили в Мособлархитектуре, проект жилой застройки вблизи деревни Ермолово утвердили в 2010 году. на территории площадью 34 гектара планировали возвести 16 многоквартирных домов и общественные здания. Работы начались в 2011 году, но вскоре были приостановлены. В результате в разной степени готовности осталось 14 объектов. Конструкции не законсервировали, поэтому с течением времени они начали разрушаться.

Жители начали оставлять обращения через портал «Добродел» с просьбами снести или привести в порядок заброшенные дома. В 2025 году собственник земельного участка сменился, и новый владелец решил демонтировать проблемные здания. Работы уже начались. Их планируют завершить до конца года.

Всего в Чехове выявили 342 недостроя и аварийных дома. Из них 233 уже снесли или привели в порядок.