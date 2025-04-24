Недостроенный дом в микрорайоне Восточный снесут в Одинцове

На улице Радужная в Одинцове стартовали работы по демонтажу недостроенного жилого дома. Строительство пятиэтажного двухсекционного здания на 50 квартир началось в начале 2000-х годов, однако в 2010 году проект был заморожен.
Со временем здание пришло в аварийное состояние и было признано подлежащим сносу. Разбор конструкций и вывоз строительного мусора планируется завершить до конца месяца.
Напомним, всего в Одинцовском округе выявлено 989 объектов незавершенного строительства. На данный момент 83% из них — 822 объекта — уже либо снесены, либо достроены и приведены в порядок.
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