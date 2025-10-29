Недостроенный дом снесли на улице Луначарского в Звенигороде

В Звенигороде завершили снос крупного недостроенного здания на улице Луначарского, 1/9. Как сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры, речь идет о трехэтажном жилом доме, строительство которого началось еще в начале 2000-х годов, но было остановлено в 2010-м.

Много лет здание стояло посреди жилого района, портило внешний вид города и со временем стало представлять опасность — конструкции здания обветшали и пришли в аварийное состояние. Объект включили в список на ликвидацию. Демонтаж проходил поэтапно и сейчас полностью завершен.

Администрация города рассматривает варианты размещения социального объекта или спортивной площадки на освободившемся месте.

Всего в Одинцовском округе выявили более тысячи объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 843 из них уже снесли, а достроили или привели в соответствие с нормами 83% от общего числа.