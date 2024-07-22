Недостроенный дом на Радужной улице в Звенигороде снесут до конца года
Недостроенный 17-этажный дом в микрорайоне «Южный» в Звенигороде снесут до конца года. Проект получил одобрение государственной экспертизы.
Специалисты министерства строительного комплекса Московской области готовят документацию для объявления конкурсных процедур и вскоре определят подрядчика, который выполнит работы.
«Оно не безопасно и для детей микрорайона, что очень беспокоит родителей. Жители надеются, что в этом году здание снесут, а прилегающую к нему территорию приведут в порядок», — рассказала жительница микрорайона «Южный» Галина Килина
Работы проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».