Недостроенное здание снесли в микрорайоне Пронина в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил, как выполнили работы по сносу заброшенного здания в микрорайоне Пронина в Звенигороде. На месте бывшего объекта, согласно инвестконтракту 2007 года, планировали построить 9-этажный жилой дом, но в 2015 году строительство заморозили.

Более десяти лет здание находилось в заброшенном состоянии. Вместе с двумя соседними недостроями его включили в конкурсную массу при банкротстве застройщика. В ходе осмотра территории глава округа отметил, что демонтажные работы почти закончили.

«Конструкции здания практически полностью разобрали, новый подрядчик завершает вывоз строительного мусора. Уже на следующей неделе планируют приступить к подготовительным работам для нового строительства», — рассказал Андрей Иванов.

Рядом с бывшим недостроем расположен детский сад, поэтому на время работ установят высокий забор для безопасности воспитанников. Сейчас в реестре аварийных и недостроенных объектов по Одинцовскому округу числятся 162 здания. В этом году планируют ликвидировать не менее 55 объектов. По 11 из них уже есть результат: шесть зданий снесли и пять — легализовали по решению суда.