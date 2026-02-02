Недоношеного ребенка весом менее 1,5 кг спасли в перинатальном центре в Видном

Мать ребенка доставила в учреждение скорая помощь. На 33-й неделе беременности у женщины выявили преэклампсию — высокое артериальное давление и наличие белка в анализе мочи. Такое состояние способно стать причиной судорог, полиорганной недостаточности и даже гибели плода.

Женщине сделали экстренное кесарево сечение, в результате которого родилась девочка ростом 42 сантиметра и весом 1,3 килограмма.

Состояние ребенка стабилизировали, после чего его вместе с матерью поместили в отделение патологии.

«Процесс выхаживания маленькой пациентки растянулся на довольно длительное время. Для улучшения состояния здоровья мы отслеживали динамические показатели физического развития, корректировали питание и занимались реабилитацией», — рассказала заведующая отделением Юлия Кузьминова.

Через полтора месяца девочка набрала более килограмма. До трех лет она будет регулярно посещать отделение катамнеза Видновского перинатального центра, где за ее состоянием будут следить педиатр, офтальмолог и невролог.

«Спасибо всем специалистам, кто был рядом за то, что находили правильные слова и помогали пережить это непростое для нас с дочкой время», — сказала мать новорожденной.

Для будущих родителей в регионе работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно получить информацию о системе родовспоможения. Вопросы также можно бесплатно задать по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.