Недоношенного ребенка с серьезной патологией легких спасли в МОЦОМД

Недоношенного ребенка с бронхолегочной дисплазией спасли в Московском областном центре охраны материнства и детства. Ребенок родился на 29-1 неделе беременности с весом 1,5 килограмма. Благодаря работе неонатологов, реаниматологов и других специалистов он сможет полноценно жить и развиваться.

Как рассказала неонатолог центра Евгения Кучинская, при бронхолегочной дисплазии новорожденные нуждаются в длительной кислородной терапии и искусственной вентиляции легких.

«Болезнь характеризуется нарушением развития альвеол и сосудов легких, что приводит к снижению газообмена и увеличению сопротивления дыхательных путей», — объяснила она.

Сразу после рождения ребенок прошел курс лечения, в ходе которого врачи сталкивались с множеством сложных задач. Им было необходимо не только обеспечить респираторную поддержку, но и предотвратить инфекционные осложнения, а также оптимизировать питание маленького паицента.

«Специальные смеси для недоношенных детей компенсировали повышенные потребности организма, связанные с заболеванием. Тщательный мониторинг электролитного баланса и функции почек позволил избежать осложнений, вызванных интенсивной терапией», — добавил врач.

Благодаря слаженной работе специалистов состояние ребенка постепенно улучшалось. После нескольких месяцев интенсивной терапии его выписали домов в удовлетворительном состоянии.