Недоношенного ребенка с критическим весом спасли в перинатальном центре в Видном

В Видновском перинатальном центре врачи почти два месяца боролись за жизнь новорожденной девочки, появившейся на свет с экстремально низкой массой тела. Будущая мать поступила в клинику на 31-й неделе беременности с осложнением в виде преэклампсии, вызванной скачком артериального давления.

Медики приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения, чтобы сохранить жизнь ребенку.

«Крошечная девочка появилась на свет с экстремально низкой массой тела 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Больше двух месяцев маленькую пациентку выхаживали врачи отделений реанимации и патологии новорожденных. Перед выпиской малышка прошла курс реабилитации», — рассказал врач-реабилитолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 Максим Новиков.

За время лечения рост девочки увеличился до 45 сантиметров, а вес достиг 2 385 граммов. На днях девочка, которую назвали Мирой, вместе с мамой покинула стены центра. Дома их встретили папа и старший брат Матвей, которому четыре года.

До трех лет юная пациентка будет находиться под наблюдением специалистов отделения катамнеза.

Подробности о системе родовспоможения региона можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Консультацию также можно получить по телефону 8 (800) 550-30-03. Операторы работают ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.