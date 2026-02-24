Недобросовестные УК Подмосковья получили штрафы еще на 1,8 млн рублей
Подмосковное министерство по содержанию территорий подвело итоги еженедельного рассмотрения административных дел в отношении недобросовестных управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. В результате в 20 случаях вынесли окончательные решения. Общая сумму штрафов составила 1,8 миллиона рублей.
На заседании рассмотрела дела организаций, которые работают в 10 округах Подмосковья. Это Балашиха, Электросталь, Воскресенск, Жуковский, Коломна, Лыткарино, Наро-Фоминский, Подольск, Пушкинский и Чехов.
Всего рассмотрели 30 административных дел, по 20 вынесли окончательные решения, еще одно вернули на доработку и девять отложили. Предупреждения применили в пяти случаях.
Чаще всего компании привлекали к ответственности из-за ненадлежащего состояния имущества собственников, плохой работы лифтов, низкого качества коммунальных услуг, задолженностей и по другим причинам.